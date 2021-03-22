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22 марта в рабочее время неожиданно скончался глава администрации Кайшядорского района Миндаугас Насявичюс, сообщает муниципалитет. Покойному было 53 года. Точную причину смерти выясняют врачи.
Mindaugas Nasevičius
Mindaugas Nasevičius

"Покойный внезапно упал на кухне в муниципалитете, вызвали скорую. Врачи сделали все, что могли, однако спасти жизнь Миндаугасу Насявичюсу не удалось", – сказано на сайте муниципалитета.

"Смерть Насявичюса была неожиданной. Все члены команды муниципалитета выражают искренние соболезнования вдове покойного Дайве и другим его близким. В нашей памяти он всегда останется как честный, порядочный человек, который искренне любил Кайшядорский край", – сказал мэр района Витянис Томкус.

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