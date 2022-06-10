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Добровольческие силы Литовской армии информировали жителей о том, что 10-12 июня в Литве будут проходить военные учения.
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"Добровольческие силы Литовской армии сообщают, что 10–12 июня, в светлое и темное время суток будут проходить учения "Крепкий щит 2022", – сказано в сообщении.

Во время учений будут перемещаться военные и военная техника.

"Во время учений будут перемещаться военные и военная техника, будут использовать учебные снаряды и взрывпакеты", – сказано в сообщении.

Добровольческие силы Литовской армии просят жителей проявить понимание

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В Вильнюсском районе состоятся военные учения

В пятницу в учениях примут участие больше 1000 военных. В юго-восточной Литве учения будут длиться во все выходные дни, сообщает ЛА.

В учениях будут принимать участие латвийские и эстонские добровольческие силы, польские военные, рейнджеры из Великобритании, военные пенсильванской национальной гвардии и литовские стрелки.

"Добровольцы всегда учатся защищать свою землю, семью и соседа, поэтому учения организуют в Вильнюсском регионе, где живут сами добровольцы", – сказал командующий добровольческими силами Линас Кубилюс.

Учения пройдут на территории Вильнюса, Вильнюсского района, Тракайского, Электренского, Шальчининкского, Висагинского, Игналинского, Швенченского, Молетского, Укмергского и Ширвинтского районов.

Военные будут перемещаться пешком или на военной технике.

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