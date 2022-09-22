Kalush Orchestra уже выступала минувшим летом на арене "Жальгирис" в Каунасе.

"В Вильнюс я приеду после нескольких дней отпуска, которого у меня не было 5 лет, поэтому выступлю с новыми силами", – сказал лидер группы Олег Псюк.