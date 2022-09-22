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На этой неделе сезон "Летней террасы" завершит победитель "Евровидения"“ – 23 сентября выступит группа Kalush Orchestra, а 24 сентября - Моника Лю.
„Kalush Orchestra“
„Kalush Orchestra“
© Scanpix

Kalush Orchestra уже выступала минувшим летом на арене "Жальгирис" в Каунасе.

Вильнюс я приеду после нескольких дней отпуска, которого у меня не было 5 лет, поэтому выступлю с новыми силами", – сказал лидер группы Олег Псюк.

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