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На этой неделе сезон "Летней террасы" завершит победитель "Евровидения"“ – 23 сентября выступит группа Kalush Orchestra, а 24 сентября - Моника Лю.
Kalush Orchestra уже выступала минувшим летом на арене "Жальгирис" в Каунасе.
"В Вильнюс я приеду после нескольких дней отпуска, которого у меня не было 5 лет, поэтому выступлю с новыми силами", – сказал лидер группы Олег Псюк.
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