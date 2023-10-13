В пятницу в Вильнюсе пройдут шествие и митинг профсоюзов против мер жесткой экономики

Организаторами мероприятия являются три профсоюза – Конфедерация профсоюзов Литвы (КПЛ), Литовский профсоюз Solidarumas (Солидарность) и Республиканский объединенный профсоюз (РОПС).

По словам организаторов протеста, шествие начнется на Кафедральной площади и двинется в сторону Сейма, где и пройдет митинг.

Как утверждается в пресс-релизе КПЛ, акция протеста направлена ​​на привлечение внимания к тому факту, что несмотря на растущую прибыль корпораций в Европе и рекордные суммы дивидендов, зарплаты растут недостаточно быстро.

Вызывает возмущение и политика процентных ставок Европейского центрального банка, поскольку она приводит к обнищанию населения, обеспечивая при этом высокие прибыли банкам.

По словам организаторов, также будет выражен протест против "несправедливой" налоговой системы, при которой основное налоговое бремя ложится на плечи работающих людей, не получающих доступных государственных услуг, а люди с высокими доходами избегают пропорциональных налогов.