В пятницу в Вильнюсе открылось новое пространство для тренировок дронов

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В сообщении муниципалитета указывается, что развитие экосистемы дронов также поощряется Министерством обороны, поскольку это является частью плана оборонной политики столицы, представленного в начале июля.

Этот план также предусматривает приобретение средств контрмобильности, прием немецкой бригады, обновленные планы эвакуации и установку укрытий.

Месяц назад, представляя План обороны Вильнюса, мэр города Валдас Бенкунскас заявил, что планируемая трасса для дронов будет иметь взлетно-посадочные полосы, сетки и препятствия, а в будущем будет рассмотрен вопрос о создании внутренней инфраструктуры для тренировок дронов.