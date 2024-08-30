В пятницу в Вильнюсе начинаются традиционные "Дни столицы"

Сообщается, что в пятницу вечером на Кафедральной площади фестиваль концертом откроют британская группа Circa Waves и Видас Барейкис с группой, а в субботу выступят Daddy Was A Milkman и Моника Лю.
На протяжении всего уикэнда в отдельных пространствах на проспекте Гедиминаса соберутся энтузиасты музыки, искусства, моды и спорта, приглашая посетить выставки, принять участие в дискуссиях и познакомиться с новыми видами спорта.
Во время фестиваля – ограничения движения транспорта
В целях обеспечения безопасности гостей фестиваля в центральной части города будут введены ограничения движения транспорта. По данным Вильнюсского городского муниципалитета, изменятся и маршруты общественного транспорта, а ночные автобусы после поздних концертов будут ходить до 2 часов ночи.
Автобусы 101N, 102N, 103N, 104N и 105N будут ходить каждые 20-25 минут с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.
Муниципалитет информирует, что разрешения для жителей и компаний на парковку автомобилей в платных местах в синей и красной зонах во время фестивальных мероприятий будут действовать и в других зонах.