В пятницу в Вильнюсе начинаются традиционные "Дни столицы"

Автобусы 101N, 102N, 103N, 104N и 105N будут ходить каждые 20-25 минут с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Муниципалитет информирует, что разрешения для жителей и компаний на парковку автомобилей в платных местах в синей и красной зонах во время фестивальных мероприятий будут действовать и в других зонах.