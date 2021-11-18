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В пятницу в Вильнюсе демонтируют памятник писателю Пятрасу Цвирке.
В пятницу в Вильнюсе демонтируют памятник Цвирке
© DELFI / Andrius Ufartas

Эту информацию подтвердил вице-мэр Валдас Бенкунскас.

"После принятия решения горсоветом провели подготовку. Завтра с утра работники компании Grinda и подрядчики этим займутся, по планам, все должны сделать завтра, в том числе привести в порядок территорию, убрать памятник", – сказал вице-мэр.

Скульптуру, по его словам, перевезут на закрытую территорию, "чтобы не был угрозы для жизни и здоровья людей".

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Бенкунскас сказал, что полицию и муниципальный отдел общественного порядка информировали о том, что может понадобиться помощь в случае провокаций. Однако на месте полиция дежурить не будет.

Памятник доставят на территорию компании Grindа, а потом передадут Литовскому национальному музею вместе с памятниками, которые 5 лет назад сняли с Зеленого моста.

"Что касается скульптур с Зеленого моста, то уже подписаны акты передаче скульптур. Музей намерен оборудовать экспозицию под открытым небом. Пока точных сроков передачи нет, но когда они будут готовы, тогда и передадим", – сказал вице-мэр.

Бенкунскас напомнил, что горсовет, принимая решение о памятнике Цвирке, опирался на разъяснения Литовского центра геноцида жителей и сопротивления, в котором сказано, что Цвирка был пособником советской власти и участвовал в гонениях на других писателей.

Летом этого года памятник Цвирке вычеркнули из списка охраняемых объектов культуры. Охраняемым объектов осенью этого года признали сквер, в котором стоит памятник.

По словам Бенкунскаса, муниципалитет пока не будет спешить с реконструкцией сквера, будут искать подходящие архитектурные решения.

"В ближайшее время сквер останется таким, какой есть, муниципалитет начнет готовиться к дискуссиям и реформам, может объявят творческие мастерские, но быстрых решений не будет. Сквер как был, так и останется публичным рекреационным пространством, теории заговора, согласно которым его застроят, безосновательны", – сказал вице-мэр.

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