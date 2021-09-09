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Кино под открытым небом из автомобиля можно смотреть 10-15 сентября. Экран установят на парковке около лыжной трассы "Лепкальнис". Покажут 8 фильмов, пишет Made in Vilnius.
Kinas iš automobilio
Kinas iš automobilio
© Shutterstock

Этой осенью кино Drive-in представляет комедию 2020 г. "Зависнуть в Палм-Спрингс" и триллер/комедию "Девушка, подающая надежды". Желающие могут увидеть также комедию/драму "История Дэвида Копперфилда".

Поклонники научной фантастики получат возможность посмотреть фильм "День курка".

Drive-in могут посетить и семьи, для них проведут показ мультфильма 2021 г. "Пончары".

Поздние сеансы предназначены для любителей фильмов ужасов.

Ждут два фильма этого жанра: "Страна призраков" и "Истерия".

Мероприятие закроет фильм "Особенные" (2020 г.).

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