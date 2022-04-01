Это явление запечатлел фотограф Лукас Йонайтис.

"Сейчас в Вильнюсе можно наблюдать такое необычное явление! И это не первоапрельская шутка. Это редкое сочетание гало. Гало-22, паргелический круг и округлое гало", – писал он.

Ученые отмечают, что гало можно увидеть достаточно часто, но разные комбинации вместе - редкое явление.