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В пятницу в небе над Вильнюсом было зафиксировано солнечное гало. Одновременно можно было наблюдать три гало - именно такую комбинацию увидеть удается нечасто.
Halai
Halai
© Luko Jonaičio nuotr.

Это явление запечатлел фотограф Лукас Йонайтис.

"Сейчас в Вильнюсе можно наблюдать такое необычное явление! И это не первоапрельская шутка. Это редкое сочетание гало. Гало-22, паргелический круг и округлое гало", – писал он.

Ученые отмечают, что гало можно увидеть достаточно часто, но разные комбинации вместе - редкое явление.

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