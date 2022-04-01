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В пятницу в небе над Вильнюсом было зафиксировано солнечное гало. Одновременно можно было наблюдать три гало - именно такую комбинацию увидеть удается нечасто.
Это явление запечатлел фотограф Лукас Йонайтис.
"Сейчас в Вильнюсе можно наблюдать такое необычное явление! И это не первоапрельская шутка. Это редкое сочетание гало. Гало-22, паргелический круг и округлое гало", – писал он.
Ученые отмечают, что гало можно увидеть достаточно часто, но разные комбинации вместе - редкое явление.
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