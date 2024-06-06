2024.06.06 10:27

В пятницу в Литве состоятся мероприятия Ночи культуры

 
ru.DELFI.lt
kulturos naktis
kulturos naktis
ФОТО: Organizatorių nuotr.

В пятницу, 7 июня, в Литве состоятся мероприятия Ночи культуры. Посетителей фестиваля ждет масса самых разных мероприятий и развлечений.

В этом году на мероприятии ждут концерты, показы фильмов, мастер-классы, выставки, спектакли, музыкальные выступления и много другого.

Подробно с программой можно ознакомиться здесь.

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