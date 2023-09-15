В пятницу в Литве состоялась предупредительная забастовка учителей

По словам Навицкаса, в пятницу забастовка состоялась в 228 образовательных заведениях.

"228 образовательных учреждений, около 5000 учителей примут участие в предупредительной забастовке", – сказал он.

По словам главы профсоюза, забастовка пройдет на первых двух уроках.

"Забастовка пройдет утром с 8 до 10 ч. – не будет двух уроков. Забастовка – это когда не выполняется работа, поэтому, может кто-то подольше поспит дома, а кто-то соберется и попьет кофе – в свободной форме", – сказал Навицкас.

Глава правительства Ингрида Шимоните поставила под сомнение число учителей, которые примут участие в забастовке.

"Я думаю, что названное господином Навицкасом число - это количество членов профсоюза, а не бастующих учителей", – сказала она 14 сентября.

По сведениям министра образования, науки и спорта Гинтаутаса Навицкаса, забастовка проводится на законных основаниях.