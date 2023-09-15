В пятницу в Литве проходит предупредительная забастовка учителей

По словам Навицкаса, в пятницу забастовка состоится в 228 образовательных заведениях.
"228 образовательных учреждений, около 5000 учителей примут участие в предупредительной забастовке", – сказал он.
По словам главы профсоюза, забастовка пройдет на первых двух уроках.
"Забастовка пройдет утром с 8 до 10 ч. – не будет двух уроков. Забастовка – это когда не выполняется работа, поэтому, может кто-то подольше поспит дома, а кто-то соберется и попьет кофе – в свободной форме", – сказал Навицкас.
Глава правительства Ингрида Шимоните поставила под сомнение число учителей, которые примут участие в забастовке.
"Я думаю, что названное господином Навицкасом число - это количество членов профсоюза, а не бастующих учителей", – сказала она 14 сентября.
По сведениям министра образования, науки и спорта Гинтаутаса Навицкаса, забастовка проводится на законных основаниях.
Причина забастовки учителей - недоговоренность по вопросу повышения зарплат учителям, 15 сентября пройдет предупредительная забастовка, а 29 сентября - начнется настоящая.
Профсоюз, который возглавляет Навицкас, требует в этом году повысить зарплаты учителей на 20%. Он также просит, чтобы с 1 января 2024 г. зарплаты подняли еще на 30%. Тогда общий рост зарплат составит 56%.
Кроме того, профсоюз требует снизить число учеников в классах, предусмотреть возможность более качественной работы с учениками, у которых есть спецпотребности.