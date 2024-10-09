В пятницу в Литве начинается осенняя акция "Продовольственного банка“

Согласно информации Государственного агентства данных, в прошлом году полноценно питаться не могли 11,1% жителей Литвы. Опрос, проведенный в этом году Национальной сетью снижения уровня нищеты, показал, что 14,3% жителей не хватает продуктов. „За год этот показатель резко увеличился, и это не только статистика, с такими людьми „Продовольственный банк“ ежедневно сталкивается в своих магазинах, в которых раздает продукты малоимущим. Сейчас мы помогаем более чем 230 000 человек, однако в Литве с риском нищеты сталкивается гораздо больше людей“, – сказал глава „Продовольственного банка“ Симонас Гурявичюс.