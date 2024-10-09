В пятницу в Литве начинается осенняя акция "Продовольственного банка“

Согласно информации Государственного агентства данных, в прошлом году полноценно питаться не могли 11,1% жителей Литвы. Опрос, проведенный в этом году Национальной сетью снижения уровня нищеты, показал, что 14,3% жителей не хватает продуктов. „За год этот показатель резко увеличился, и это не только статистика, с такими людьми „Продовольственный банк“ ежедневно сталкивается в своих магазинах, в которых раздает продукты малоимущим. Сейчас мы помогаем более чем 230 000 человек, однако в Литве с риском нищеты сталкивается гораздо больше людей“, – сказал глава „Продовольственного банка“ Симонас Гурявичюс.
„Продовольственный банк“ обращает внимание на два продукта, которых особенно не хватает малоимущим людям – это подсолнечное масло и мясные или рыбные консервы.
Акция „Продовольственного банка“ пройдет в магазинах сетей LIDL, IKI, Maxima, Rimi, Utenos prekyba, Vasaris, в некоторых магазинах Norfa, Aibė и Gulbelė. В пятницу акция пройдет с 15 до 20 ч., а в субботу с 10 до 19 ч. Если вы не можете прийти в магазин и пожертвовать продукты, можете пожертвовать деньги по коротким номерам 1343 (5 евро) и 1413 (10 евро).