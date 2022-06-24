В пятницу состоится празднование Йонинес в Веркяйском парке

Скопировать ссылку В пятницу состоится празднование Йонинес в Веркяйском парке

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В пятницу, 24 июня, с 19.30 ч. до восхода солнца в парке Веркяйского дворца состоится празднование Йонинес (Ивана Купалы). Праздник здесь пройдет уже в 22-й раз. Приходите, приносите с собой еду для пикника, плетите венки, приезжайте с друзьями.