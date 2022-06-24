С 19.30 ч. начнутся мероприятия - танцы, гуляния, песнопения, состязания, древние обряды, пускание венков по водам реки, умывание росой и встреча восхода.
На мероприятии выступят фольклорные ансамбли: Jorė, Laukis, Varangė, Kūlgrinda, капелла Griežikai, клуб Raskila, традиционные музыканты. Будет работать рынок, на котором продают травы, состоятся встречи со знатоками лекарственных трав Ботанического института, ворожеи и травницы. Ведущая мероприятия – Нийоле Балчунене.
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