В пятницу пройдут торжественные мероприятия по случаю 35-летия „Балтийского пути“

В ознаменование этого юбилея в пятницу по всей Литве пройдут различные мероприятия, концерты, выставки и собрания. В пятницу вечером, в столице, на Кафедральной площади пройдет концерт „650 километров свободы“.

23 августа 1989 года, по случаю 50-летия со дня подписания преступного пакта Молотова-Риббентропа и секретных протоколов к нему, Литовское движение за перестройку, Народные фронты Эстонии и Латвии организовали „Балтийский путь“ – живую цепь длиной 650 км, соединившую столицы трех государств, оккупированных Советским Союзом, — Вильнюс, Ригу и Таллинн.