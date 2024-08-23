2024.08.23 08:08

В пятницу пройдут торжественные мероприятия по случаю 35-летия „Балтийского пути“

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Baltijos kelias
Baltijos kelias
ФОТО: ELTA

В пятницу по всей Литве будут отмечать 35-летие „Балтийского пути“.

В ознаменование этого юбилея в пятницу по всей Литве пройдут различные мероприятия, концерты, выставки и собрания. В пятницу вечером, в столице, на Кафедральной площади пройдет концерт „650 километров свободы“.

23 августа 1989 года, по случаю 50-летия со дня подписания преступного пакта Молотова-Риббентропа и секретных протоколов к нему, Литовское движение за перестройку, Народные фронты Эстонии и Латвии организовали „Балтийский путь“ – живую цепь длиной 650 км, соединившую столицы трех государств, оккупированных Советским Союзом, — Вильнюс, Ригу и Таллинн.

По оценкам, от башни Гедиминаса в Вильнюсе до Башни Германа в Таллинне выстроились в очередь, держась за руки, около 2 млн человек, половина их которых были литовцы.

„Балтийский путь“ был протестом против секретных протоколов и отмены независимости стран Балтии.

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