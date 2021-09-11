В пятницу после митинга в Вильнюсе были задержаны 22 человека

"Ночь была достаточно спокойной, участники протеста разошлись, еще один небольшой инцидент произошел в 21 час, около библиотеки М.Мажвидаса собралось около 30 человек", – сказал в субботу в интервью "Литовскому радио" пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.
По его словам, собравшиеся нецензурно выражались, но после разговора с полицией люди разошлись, задержаны только двое нетрезвых, которые вели себя агрессивно, поэтому общее количество задержанных после митинга выросло до 22 человек.
В 21 случае люди были задержаны за административные правонарушения (ходили по проезжей части, не выполняли законные требования полиции и т.д.). У одного нашли наркотики, поэтому возбуждено уголовное дело.
Напомним, что 10 сентября на Кафедральной площади состоялся митинг Союза семей против ограничений, связанных с COVID-19.
После митинга часть его участников пыталась пройти к зданию парламента, однако полиция пресекла им путь, поэтому примерно через час собравшиеся разошлись.
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