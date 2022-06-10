До вечера небольшие дожди с грозами пройдут на большей части территории страны, местами будут идти очень сильные дожди. Мощные грозовые тучи принесут не только сильные ливни со шквальным ветром, но и град.

Самая высокая температура в пятницу днем достигнет 24–29 градусов, только на западе будет 19–23 градуса тепла.

В субботу погода понемногу успокоится. Во многих районах ожидается небольшой дождь, но осадков будет меньше, чем в пятницу. В некоторых районах прогнозируют грозы, ночью больше всего осадков ожидается на северо-востоке, там до полуночи ветер будет усиливаться до 15-16 м/с. Днем дождевых облаков станет меньше.

В субботу утром будет 11–16 градусов тепла. Днем будет 20–25, у моря 17-19 градусов тепла.

В воскресенье придет зона высокого давления. Облачность снизится, днем будет солнечно. Небольшие дожди пройдут лишь местами, днем возможны грозы.

Ночью будет 10–15, днем 20–25, у моря 17–19 градусов тепла.

В понедельник ночью вероятность дождя будет невелика, местами ожидается туман. Температура опустится до 8–13 градусов тепла. Днем во многих районах пройдут небольшие дожди, местами с грозами. После обеда будет 18–23 градусов тепла.