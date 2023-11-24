В пятницу по-прежнему будет идти мокрый снег

Идти в основном будет мокрый снег, во второй половине дня - снег. Будет дуть сильный, но более спокойный, чем накануне ветер. Температура воздуха сегодня будет 1–6 градусов тепла, но к вечеру похолодает, поэтому ожидается гололед.
В ночь на субботу Литва останется в зоне действия низкого давления, bно погода будет спокойнееs. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны прогнозируют небольшие осадки. Больше осадков ожидается на северо-западе. Ветер успокоится. Ночью будет 1–6 градусов мороза, поэтому ожидается гололед.
В субботу днем облачность увеличится, прояснения будут кратковременными. В большинстве районов ожидаются осадки, в основном небольшой снег. Ветер будет дуть переменного направления. Будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В воскресенье ситуация почти не изменится. И ночью и днем будет облачно, прояснения будут редкими и небольшими. В большинстве районов будет идти снег. Осадки будут небольшими. Ночи будут прохладнее – 3–8 градусов мороза, днем 0–4 градуса мороза, а чуть выше нуля возможно разве что у моря. В начале следующей недели в Литву придет новый циклон с юго-востока.
В понедельник ночью местами, а днем во многих районах будет идти снег. Усилится холодный ветер, возможна метель. Ночью будет 4–9 градусов мороза, а днем 1–6 градусов мороза.