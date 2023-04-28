В пятницу на юге Литвы ненадолго пропало электричество, выясняются причины

Согласно радиостанции, в пятницу, 28 апреля, после 16 ч. во всей южной Литве на несколько минут пропало электричество. Несколько раз пытались включить электричество, но оно все равно пропадало. Через несколько минут поставки возобновились, сообщает FM99. О сбоях сообщали радиослушатели из Алитуса и Алитусского района, Друскининкая, Бирштонаса, Мариямполе.

Представитель ESO Раса Юодкене сказала FM99, что сбои фиксировались в сети Litgrid.

Litgrid позже сообщила, что проблема возникла во время технического осмотра.

"По предварительным данным, недолгое время электричества не было на юге Литвы – у 28 000 потребителей. В большинстве случаев через несколько минут электричество снова было включено.

В пятницу, в 15:51 ч. во время технической проверки на подстанции в Алитусе произошло короткое замыкание, изменились параметры сети, поэтому от сети отключили некоторых потребителей", – сказано в комментарии.