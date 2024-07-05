2024.07.05 14:59

В пятницу на взморье было зафиксировано необычное явление

 
ru.DELFI.lt
Baltijos jūroje užfiksavo reiškinį, kuris trunka vos keletą minučių
Baltijos jūroje užfiksavo reiškinį, kuris trunka vos keletą minučių
ФОТО: Indrė Pepcevičiūtė-Bogušienė ir Vaida Kojelytė-Maižiuvienė

В пятницу рано утром отдыхающие и жители Паланги могли наблюдать необычное явление – водяной смерч. Несколько человек сделали видео и поделились им в группе „Энтузиасты погоды“, а метеоролог Гитис Валайка рассказал, что это за явление.

Метеоролог Валайка в социальной сети рассказал, что это частое явление, правда, обычно его можно увидеть во второй половине лета:

„Такие водяные смерчи - обычное явление, tikтолько чаще всего их можно увидеть во второй половине лета, когда вода прогревается, а над ней устанавливается холодная масса воздуха“.

По его словам, увидеть такой смерть – удача, поскольку он длиться недолго: „Такие смерчи „живут“ всего несколько минут, многие из них никто не замечает. Или видят, но не фотографируют. На этот раз на фото запечатлен красивый, но очень „худой“ смерч“.

Baltijos jūroje užfiksuotas vandens viesulas

Он сказал, что это неопасное явление.

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