В пятницу на улицах будет больше полиции: в столичной еврейской гимназии будут дежурить десятки родителей

Один из основателей террористической организации ХАМАС Халед Машаль призвал объявить 13 октября "вмемирным днем джихада", выйти на улицу в знак поддержки ХАМАС. Он призвал мусиъульман к священной войне против евреев во всем мире. После того заявления в социальных сетях исламисты стали делиться призывами не только проводить митинги, но и нападать на евреев и их учреждения.

К таким выпадам готовятся и в Литве. Рамунас Матонис сказал Delfi, что будет усилена защита еврейских учреждений.

"Не стыдно проявить больше осторожности, мы всегда серьезно оцениваем такие заявления. Примем меры, будем надеяться, что ничего не произойдет, но будем в готовности", – сказал Матонис.

Он упомянул, что с минувшей субботы, когда ХАМАС напал на Израиль, в Литве усилено патрулирование синагог, а в пятницу охрана будет еще серьезнее.

По сведениям Delfi, будет усилена и охрана посольства Израиля, здания еврейской общины.