В пятницу на улицах будет больше полиции: в столичной еврейской гимназии будут дежурить десятки родителей

Один из основателей террористической организации ХАМАС Халед Машаль призвал объявить 13 октября "вмемирным днем джихада", выйти на улицу в знак поддержки ХАМАС. Он призвал мусиъульман к священной войне против евреев во всем мире. После того заявления в социальных сетях исламисты стали делиться призывами не только проводить митинги, но и нападать на евреев и их учреждения.
К таким выпадам готовятся и в Литве. Рамунас Матонис сказал Delfi, что будет усилена защита еврейских учреждений.
"Не стыдно проявить больше осторожности, мы всегда серьезно оцениваем такие заявления. Примем меры, будем надеяться, что ничего не произойдет, но будем в готовности", – сказал Матонис.
Он упомянул, что с минувшей субботы, когда ХАМАС напал на Израиль, в Литве усилено патрулирование синагог, а в пятницу охрана будет еще серьезнее.
По сведениям Delfi, будет усилена и охрана посольства Израиля, здания еврейской общины.
"Полиция на самом деле усилила охрану, посмотрим, как пройдет завтрашний день. Здесь немного мусульман, а большая часть – мирные жители. Но что можешь знать, никогда не думаешь о плохом", – сказала Куклянски.
Директор евреской гимназии Решес сказала, что школа не получила внимания со стороны полиции, несмотря на то, что после угроз в полицию обращались письменно.
По словам директора, уже в четвер около школы дежурят десятки росителей, а в пятницу дети будут учиться удаленно. По словам директора, такое решение было принято, поскольку не была получена помощь от полиции.
"Вчера полиция два раза проезжала около школы. Но в такие дни здесь должна все время стоять машина", – сказала Delfi Решес.