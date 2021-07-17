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В пятницу пограничники задержали еще 121 нелегального мигранта из Беларуси.
В пятницу на границе с Беларусью был задержан еще 121 нелегальный мигрант
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным СОГГЛ, в этом году на границе с Беларусью задержаны 2 023 нелегальных мигранта. Этот показатель в 25 раз выше, чем за весь 2020 год.

Из задержанных в пятницу мигрантов 106 представились иракскими гражданами или имели документы этой страны.

Мигранты будут проверены на COVID-19 и изолированы до получения результатов. Обстоятельства произошедшего выясняются, ведется следствие. О лицах, которые попросили убежища, был уведомлен Департамент миграции, рассматривающих такие прошения.

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Среди задержанных на границе с Беларусью в этом году в основном иракские граждане или представившиеся им иностранцы - 1 045. Также были задержаны 179 граждан Конго, 121 - Камерна, 78 - Гвинее, 74 - Ирана, 67 - России и другие.

Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила экстремальную ситуацию.

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