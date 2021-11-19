Среди собравшихся у памятника были люди, возмущенные тем, что убирают скульптуру, созданную известным скульптором, другие вопрошали - неужели и скульптуры на Зеленом мосту были искусством?

"Мы хотим, чтобы культуру не политизировали. Чтобы она не зависела от тех, кто стоит у власти, одни памятники хорошие, другие - плохие", – сказал один мужчина.

Женщина подняла вопрос, почему перед тем, как скульптуру убрали, на ней надругались, облепив мхом (это была часть перформанса, задуманного Эгле Гребляускайте и Агне Гинталайте).

Среди тех, кто высказывал свое мнение, были подписант акта о независимости Нийоле Ожелите и внук Пятраса Цвирки Айдас Пиворюнас, который пытался законным путем остановить этот процесс.

Скульптуру, по словам вице-мэра Валдаса Бенкунскаса, перевезут на закрытую территорию, "чтобы не был угрозы для жизни и здоровья людей".

Памятник доставят на территорию компании Grindа, а потом передадут Литовскому национальному музею вместе с памятниками, которые 5 лет назад сняли с Зеленого моста.

"Что касается скульптур с Зеленого моста, то уже подписаны акты передаче скульптур. Музей намерен оборудовать экспозицию под открытым небом. Пока точных сроков передачи нет, но когда они будут готовы, тогда и передадим", – сказал вице-мэр.

Бенкунскас напомнил, что горсовет, принимая решение о памятнике Цвирке, опирался на разъяснения Литовского центра геноцида жителей и сопротивления, в котором сказано, что Цвирка был пособником советской власти и участвовал в гонениях на других писателей.

Летом этого года памятник Цвирке вычеркнули из списка охраняемых объектов культуры. Охраняемым объектов осенью этого года признали сквер, в котором стоит памятник.

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис сказал, что тот факт, что сегодня убрали памятник Цвирке, подтверждает, что мы не боимся неудобных тем и перестаем быть заложниками прошлого.

"Приветствую решение Вильнюсского муниципалитета, который не побоялся предпринять решительные действия", - сказал министр.