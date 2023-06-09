Экзамен по английскому языку состоит из 4 частей – аудирования, чтения, письма и устной речи. Устную часть выпускники уже сдавали 12-14 апреля. Каждая часть экзамена составляет четверть общей оценки.

В прошлом году государственный экзамен по английскому языку сдавали 17 тыс. абитуриентов. Экзамен сдали 97,9 проц. кандидатов – на один процент меньше, чем в 2021 г.

Оценку в сто баллов в 2022 г. получили 3,58 проц. кандидатов, 2020 г. – 9,11 проц., в 2019 г. – 6,57 проц. Средний балл прошлогоднего государственного экзамена по английскому языку составил 62,9 балла.

По данным Национального агентства образования, в этом году заявки на экзамены подали 27,5 тыс. школьников.

Экзаменационная сессия завершится 27 июня экзаменом по музыковедению.

Результаты основной экзаменационной сессии планируется объявить до 13 июля.

По данным НАО, вступительные экзамены будут проходить в 2 596 центрах. Более 1000 оценщиков будут оценивать работы выпускников на государственных вступительных экзаменах в электронной среде оценивания.

Повторная экзаменационная сессия состоится 28 июня – 13 июля. Ее результаты будут объявлены не позднее 17 июля.