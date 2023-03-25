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Совсем скоро в Вильнюсе начнется сезон езды на велосипедах и электросамокатах. К этому готовится и Вильнюсский муниципалитет. В этом сезоне в городе откроют 5 моек для велосипедов и электросамокатов, пишет madeinvilnius.lt.
В пяти местах Вильнюса появятся мойки для велосипедов и электросамокатов
© DELFI / Domantas Pipas

"В муниципалитет обратились предприниматели с просьбой разрешить оборудование автомоек для велосипедов и электросамокатов. Специалисты оценили необходимость в услуге и наилучшие места для таких моек, было решено объявить конкурс на открытие 5 моек: около Белого моста на ул. Упес, около перекрестка ул. Калварию-Атейтес-Ерузалес, около моста Шило (со стороны Жирмунай), около парка Озас и на ул. Нерес, около пляжа в Жирмунае", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Конкурс проходит до 29 марта. Договор с победителям заключат на 5 лет, с возможностью продления каждый год, но не больше 5 раз.

Мойки появятся в течение года с момента подписания договора.

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