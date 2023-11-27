В путь отправилась клайпедская елка

Живая елка на Рождество, подаренная жителями - такая идея родилась в Клайпеде 8 лет назад. В этом году красивую серебристую елку городу подарили Лорета и Арунас Бентасы. 12-метровая елка много лет росла на их участке.

Главную елку в Клайпеде в этом году украсит корона. Огни на елке зажгутся 2 декабря.

"Звон колокольчиков – один из самых приятных рождественских звуков. Принесите с собой 2 декабря в 17 ч. колокольчики и мы создадим море звучащих колокольчиков", – призывают организаторы праздника Klaipėdos švenčių organizatoriai.

На Театральной площади в Клайпеде будет стоять не только елка, здесь откроется и рождественский городок. На мероприятии по случаю зажжения огней на елке состоится концерт.