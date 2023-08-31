В публичном пространстве ходят слухи о возможном кандидате на пост главного архитектора Вильнюса

Сейчас она занимает должность ВРИО главного архитектора города.

Советником архитектора Кайрене работала с ноября 2021 года. Советник мэра столицы Валдаса Бенкунскаса пока эту информацию не комментирует и говорит, что гадать нецелесообразно, поскольку будет объявлен конкурс.

"Пока сложно сказать, кто займет эту должность, поскольку мы должны объявить конкурс. Надеемся, что его объявят в ближайшее время, может, на этой неделе", – сказала пресс-секретарь мэра Довиле Ибянскайте.

Лаура Кайрене работает архитектором с 2004 года. Она начала свою карьеру в несуществующей ныне компании Narduva. С 2005 г. она занимала разные должности в разных компаниях: была и архитектором, и главой департамента, и членом совета. С ноября 2021 г. заняла пост советника Пакальниса.