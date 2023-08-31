31 августа 2023 г. 07:24

В публичном пространстве ходят слухи о возможном кандидате на пост главного архитектора Вильнюса

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus miesto savivaldybė
Vilniaus miesto savivaldybė
ФОТО: DELFI / Rinatas Chairulinas

В публичном пространстве ходят слухи о том, кто может занять должность главного архитектора Вильнюса после Миндаугаса Пакальниса, который в августе сообщил об уходе с занимаемой должности. Надежные источники информировали портал MadeinVilnius.lt о том, что главным архитектором может стать Лаура Кайрене, бывшая советница Пакальниса.

Сейчас она занимает должность ВРИО главного архитектора города.
Советником архитектора Кайрене работала с ноября 2021 года. Советник мэра столицы Валдаса Бенкунскаса пока эту информацию не комментирует и говорит, что гадать нецелесообразно, поскольку будет объявлен конкурс.

"Пока сложно сказать, кто займет эту должность, поскольку мы должны объявить конкурс. Надеемся, что его объявят в ближайшее время, может, на этой неделе", – сказала пресс-секретарь мэра Довиле Ибянскайте.

Лаура Кайрене работает архитектором с 2004 года. Она начала свою карьеру в несуществующей ныне компании Narduva. С 2005 г. она занимала разные должности в разных компаниях: была и архитектором, и главой департамента, и членом совета. С ноября 2021 г. заняла пост советника Пакальниса.

Пакальнис ушел с должности по соглашению сторон с 7 августа 2023 года. Он занимал этот пост больше 5 лет.

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