В прошлом году жители Литвы вернули рекордное количество тары

По данным USAD (Администратора депозитной системы), в 2023 году люди вернули на 2 проц. больше депозитной тары, чем в 2022 году. Собранное количество в 685,79 млн упаковок является рекордным.

Более половины возвращенной тары составили пластиковые ПЭТ-бутылки, которых было собрано более 353 млн. единиц. Было возвращено почти 287 млн. ​​алюминиевых банок, 1,6 млн стальных банок, 44 млн стеклянных бутылок. В общей сложности общий вес возвращенной тары составил более 27,6 тыс. тонн.