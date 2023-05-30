Сообщается, что в прошлом году в Литве предприятия розничной торговли и общественного питания реализовали 3,1 млн декалитров (дал) спиртных напитков (водки, виски, коньяка и др.), что на 311,2 тыс. дал (на 4,6 проц.) меньше, чем в 2021 году, а вина и ферментированных напитков – 4,4 млн дал, что на 436,6 тыс. дал (на 6,2 проц.) меньше. Как и ежегодно, больше всего было продано пива – 19,6 млн дал, что на 195,7 тыс. дал (на 10,8 проц.) меньше, чем в 2021 году.

Розничные цены на алкогольную продукцию в 2022 году выросли на 11,4 проц. по сравнению с 2021 г. Сильнее всего подорожало игристое виноградное вино – на 15,3 проц., литовское пиво – на 13,6 проц., плодово-ягодное вино – на 13,2 проц., вермут – на 12,8 проц., импортное пиво – на 11,8 проц., настойки – на 10,9 проц., водка литовского производства – на 10,2 проц. Рост цен на алкогольную продукцию обусловлен повышением акциза с 1 января с 2022 г.

Сократилось производство спиртных напитков, виноградного вина, вермута. Производство пива выросло почти на процент, производство сидра – на 12,4 проц.

В 2022 г. было произведено 0,99 млн декалитров спиртных напитков в пересчете на абсолютный (100 проц.) алкоголь. По сравнению с 2021 г., их производство выросло на 2,3 проц. В 2022 г. сократилось производство виноградного вина и вермута, которое составило 0,732 млн декалитров, что на 2,2 проц. меньше, чем в 2021 г. Что касается ферментированных напитков, то их произведено 4,5 млн декалитров, что на 1 проц. меньше, чем в 2021 г. Среди ферментированных напитков выросло производство негазированных ферментированных напитков (на 29,6 проц.) и сидра (на 12,4 проц.), но сократилось производство газированных ферментированных напитков (на 9,3 проц.), плодово-ягодных вин (на 5,3 проц.). Больше всего было произведено пива – 33,9 млн декалитров, производство которого за год выросло на 0,8 проц.

По сравнению с 2021 г., в прошлом году выросли импорт и экспорт вина – на 0,6 и 4,9 проц. соответственно, а импорт и экспорт пива сократились – на 10,9 и 10,6 проц. соответственно. Импорт спиртных напитков сократился на 3 проц., экспорт – вырос на 6,5 проц., импорт ферментированных напитков сократился на 12,9 проц., экспорт – на 7,2 проц.

В прошлом году также наблюдались сокращение импорта и продажи алкогольной продукции в пересчете на абсолютный (100 проц.) алкоголь и рост экспорта. Производство практически не изменилось.