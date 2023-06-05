В прошлом году выросли доходы и прибыль крупных сетей: ждет год перелома

Крупные сети уже объявили финансовые результаты 2022 г.

Правда, сеть Lidl Lietuva еще не подала отчет.

Больше всего выросла прибыль компании Norfos mažmena. За год прибыль увеличилась на 14%: с 587,3 до 678,5 млн. евро. Прибыль увеличилась на 9% с 14,39 до 15,63 млн. евро.

Доходы Iki в прошлом году выросли на 14%: с 718,9 до 819,4 млн. евро. Чистая прибыль увеличилась почти на 7% с 8,40 до 8,97 млн. евро.

Доходы Maxima в 2022 г. составили 1,985 млрд. евро – это на 12,8% больше, чем год назад (1,759 млрд. евро), а прибыль выросла на 4,5% (до 88,5, была 84,7 млн. евро).

Только у Rimi Lietuva доходы выросли, а прибыль снизилась. Доходы увеличились на 7%: с 394,9 до 425,9 млн. евро. Однако компания указала, что понесла убытки на сумму 824 000 евро, а в 2021 г. ее прибыль составила 3,76 млн. евро.

Lidl Lietuva еще не представила отчет за 2022 год, в 2021 г. ее доходы составили 673 млн. евро, а прибыль - 35,2 млн. евро.

Представитель Norfa Дарюс Рилишкис представил Delfi несколько другие результаты. По его словам, оборот Norfos mažmenа в 2022 г. составил 846,753 млн. евро (с НДС) – на 15,52% больше, чем в 2021 г (733,023 млн. евро).

"Денежный оборот вырос не только из-за роста продаж, но и из-за высокой инфляции", – отметил он.

Представители Iki Lietuva сказали, что рост доходов и прибыли обусловлены расширением и хорошим маркетингом.

Представители Rimi Lietuva сказали, что причина убытков в прошлом году - повышение цен на энергоресурсы и повышение цен на покупку услуг и товаров.

Гендиректор Maxima LT Томас Рупшис сказал, что рост доходов обусловлен ростом числа клиентов и ростом стоимости корзины.

Экономист Creditinfo Lietuva Екатерина Рояка сказала Delfi: "Первая половина 2022 г. была успешной для компаний розничной торговли, а во второй половине наблюдался спад".

Рост оборота в прошлом году она объясняет не только инфляцией, но и активностью рынка труда (сейчас рынок труда начинает хромать, растет безработица), большим потреблением в прошлом году.

"Я думаю, в этом году будет перелом. В следующем году мы увидим ухудшение финансовых результатов розничных компаний", – считает представитель Creditinfo Lietuva, отмечая, что потребление снижается, поскольку цены по-прежнему растут.