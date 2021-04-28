По его словам, при оценке изменений в смертности следует обратить внимание на то, что в статистическом отношении 2019 и 2020 годы являются контрастными, поэтому, чтобы видеть реальную картину, нужно рассчитывать средний показатель за четыре года - превышение смертности в Литве в прошлом году составило 3771 случай, а 3289 смертей связаны с COVID-19.

В 2266 случаях главная причина смерти - заболевание COVID-19, еще 1023 человека, заразившиеся COVID-19, умерли от других болезней.

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В прошлом году 22,8% умерших были моложе 65 лет, почти половина (47%) умерших была в возрасте 65-84 лет, одна треть (30,2%) – в возрасте 85 лет и старше.

Пять основных причин смерти: болезни кровообращения, злокачественные образования, внешние причины смерти, COVID-19 и заболевания пищеварительной системы, - составили 87,6% всех причин смертей.

От заболеваний системы кровообращения скончались более половины всех (52,7%) всех умерших (на 9,8% больше, чем в 2019), от злокачественных образований - 18,9%, из-за внешних причин - 5,8%, от COVID-19 - 5,2% и от заболеваний пищеварительной системы - 5%.

В прошлом году заболевание COVID-19 преимущественно давало осложнения в виде пневмонии (77,8% смертей от COVID-19, когда COVID-19 было главной причиной смерти), дыхательной недостаточности (49,7%), сердечной недостаточности (46,6%), шока (11,3%), сепсиса (9,5%), множественной недостаточности органов (6,5%) и почечной недостаточности (6%).