В прошлом году в Литве скончалось на 4862 человека меньше, основная причина – болезни системы кровообращения

По словам президента Литовского кардиологического общества, несмотря на обнадеживающее снижение смертности, тем не менее обеспокоенность вызывает основная причина смертности в Литве, которая остается неизменной на протяжении многих лет – это болезни системы кровообращения.
В прошлом году они составили более половины – 52,5 проц. – от общего показателя смертности. На втором месте находятся злокачественные опухоли, их доля составляет 18,4 проц. от всех смертей, на третьем месте – болезнь COVID-19 (6,1 проц. от всех смертей).
По словам проф. Елены Челуткене, несмотря на все еще высокую смертность от болезней системы кровообращения, все же заметно их снижение. Правда, от этих заболеваний чаще умирают женщины (58,4 проц. всех причин женской смертности), чем мужчины (46 проц. всех причин мужской смертности).
В пресс-релизе подчеркивается, что в прошлом году от болезней системы кровообращения умерло 712 мужчин на сто тысяч жителей, а в 2021 году – 747 мужчин на 100 000 жителей. В 2022 году женская смертность от болезней системы кровообращения также снизилась, но в целом она выше мужской – в 2022 году от этих заболеваний умерло 866 женщин на сто тысяч жителей, а в 2021 г. – 883.
По словам Е. Челуткене, снижению смертности в 2022 г. способствовал конец пандемии COVID-19.
"На снижение смертности в Литве повлияло также окончание пандемии COVID-19, от которой в 2021 году скончалось 7 тыс. человек. В прошлом году по этой причине умерло на 4400 человек меньше. Однако 2022 г. – это постпандемический период, поэтому при оценке показателя смертности от COVID-19 следует это учитывать. (...)", — говорит профессор.
В 2022 году восстановилась система здравоохранения и профилактические программы, стало легче попасть к врачам, поэтому, по словам Е. Челуткене, снизилась и смертность от болезней системы кровообращения.
"Мы надеемся, что в этом году нам удастся еще больше снизить смертность от болезней системы кровообращения. 1 мая этого года жителям Литвы была представлена обновленная программа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в которой могут принять участие мужчины и женщины в возрасте от 40 до 60 лет, не страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. (...) Поэтому я настоятельно рекомендую всем, кто может участвовать в этой программе, сделать это", — подчеркнула врач.