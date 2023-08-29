В прошлом году в Литве скончалось на 4862 человека меньше, основная причина – болезни системы кровообращения

По словам президента Литовского кардиологического общества, несмотря на обнадеживающее снижение смертности, тем не менее обеспокоенность вызывает основная причина смертности в Литве, которая остается неизменной на протяжении многих лет – это болезни системы кровообращения.

В прошлом году они составили более половины – 52,5 проц. – от общего показателя смертности. На втором месте находятся злокачественные опухоли, их доля составляет 18,4 проц. от всех смертей, на третьем месте – болезнь COVID-19 (6,1 проц. от всех смертей).

По словам проф. Елены Челуткене, несмотря на все еще высокую смертность от болезней системы кровообращения, все же заметно их снижение. Правда, от этих заболеваний чаще умирают женщины (58,4 проц. всех причин женской смертности), чем мужчины (46 проц. всех причин мужской смертности).