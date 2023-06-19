Наибольший разрыв в оплате труда женщин и мужчин был в финансовых и страховых компаниях – 31,8 проц., информационно-коммуникационных – 28,4 проц., здравоохранения и социальной работы – 25,6 проц. Средняя почасовая брутто-зарплата женщин в транспортно-складских и строительных компаниях превышала зарплату мужчин, поэтому разрыв был отрицательным и составлял -11,9 и -3,6 проц. соответственно.

На разрыв в оплате труда влияли не правовые, а социально-экономические факторы – распределение численности мужчин и женщин по видам экономической деятельности, их профессии, образование, возраст, стаж работы и другие причины.

В 2022 г. разрыв в оплате труда женщин и мужчин был меньше в группах работников старшего возраста.

Самый большой разрыв в оплате труда женщин и мужчин в стране, без учета предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства; государственного управления и обороны; деятельности обязательного социального страхования, в 2022 г. был в возрастной группе работников 35-44 лет (16,6 проц.), а наименьший – в возрастной группе работников старше 65 лет (5,5 проц.).

В группах работников старшего возраста – 45-54, 55-64 и 65 лет и старше – разрыв в оплате труда женщин и мужчин был соответственно 1,6 проц., 3,8 проц. и 6,5 проц. меньше, чем общий средний показатель (без учета предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства; государственного управления и обороны; деятельности обязательного социального страхования).