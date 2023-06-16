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В 2022 г. в Литовской Республике произошло 5 074 несчастных случая на производстве (НСП), из них: 4 894 – легкие, 146 – тяжелые и 34 – со смертельным исходом, сообщает Государственная инспекция труда (ГИТ).
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Dzintars gamykla
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В 2022 году общее количество НСП со смертельным исходом, по сравнению с 2021 г., сократилось на 15 случаев или 30,6 проц. (в 2021 г.– 49 случаев, в 2022 г. – 34 случая).

В 2022 году количество НСП со смертельным исходом без учета происшествий по причине нарушения ПДД, реализация контрольно-профилактических мер которых не входит в зону ответственности ГИТ, в 2022, по сравнению с 2021 г., сократилось на 16 случаев (или 41 проц.): с 39 случаев в 2021 г. до 23 случаев в 2022 г.

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