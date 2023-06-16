В 2022 году общее количество НСП со смертельным исходом, по сравнению с 2021 г., сократилось на 15 случаев или 30,6 проц. (в 2021 г.– 49 случаев, в 2022 г. – 34 случая).

В 2022 году количество НСП со смертельным исходом без учета происшествий по причине нарушения ПДД, реализация контрольно-профилактических мер которых не входит в зону ответственности ГИТ, в 2022, по сравнению с 2021 г., сократилось на 16 случаев (или 41 проц.): с 39 случаев в 2021 г. до 23 случаев в 2022 г.