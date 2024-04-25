В прошлом году уровень риска бедности в Литве снизился на 0,3% пункта

В связи с увеличением располагаемых доходов населения по сравнению с 2022 годом порог риска бедности увеличился на 10,6 проц. и составил 564 евро в месяц на одного проживающего человека и 1 185 евро на семью, состоящую из двух взрослых и двух детей до 14 лет.

Располагаемый доход ниже черты риска бедности в городе получали 18 проц. жителей (в пяти крупнейших городах – 14,8 проц., в других городах – 23,5 проц.), в сельской местности – 26,1 проц. По сравнению с 2022 годом уровень риска бедности в городе снизился на 1,7 проц. пункта (в пяти крупнейших городах – снизился на 1,1 проц. пункта, в остальных городах – на 2,6 проц. пункта), а в сельской местности – увеличился на 2,8 проц. пункта.

Чаще всего с бедностью сталкиваются лица пенсионного возраста