В прошлом году удаление незаконных граффити обошлось столице в 130 тыс евро: где это делать разрешено

Зачастую незаконные рисунки и надписи появляются не только на фасадах общественных зданий, но и на стенах жилых или многоквартирных домов. По словам начальника Отдела административной деятельности Вильнюсского городского самоуправления Гинтараса Леперскаса, в таких случаях жители должны очистить случаях разрисованные стены либо самостоятельно, либо организовать услуги по очистке или покраске. Еще одно отличное решение — озеленить разрисованные стены вьющимися растениями, утверждает самоуправление.
Самоуправление подчеркивает, что в настоящее время за незаконное нанесение надписей и рисунков на стены зданий налагается штраф до 750 евро, а также возможна даже уголовная ответственность — лишение свободы на срок до 5 лет. Заметив граффитиста, рисующего в неположенных местах, вы можете сообщить об этом в полицию или зарегистрировать нарушение в приложении tvarkaumiesta.lt, выбрав тему "Граффити".
Тем не менее, столичное самоуправление напоминает, что на сегодняшний день в городе есть 7 мест, где настенное искусство является законным. Как сообщается в пресс-релизе, граффитисты, не нарушая общественный порядок, могут законно украшать стены: в подземном переходе на ул. Осло возле Республиканской Вильнюсской университетской больницы (ул. Шилтнамю 29), в подземном переходе возле парка Вингис (рядом с ул. С. Конарске), бетонные конструкции на территории прогимназии им. Видунаса (ул. Исрутес 3), стены неиспользуемого общественного туалета в парке Вингис (ул. М. К. Чюрлене 88А), опоры моста Гележине Вилко и стены под мостом по обеим сторонам реки, стены подземного перехода в ТЦ "Панорама" (ул. Салтонишкю 9), подпорные стены виадука Гележине Вилко над ул. Атейтес (с обеих сторон).
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