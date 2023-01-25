Несмотря на то, что сумма выманенных средств выросла незначительно, число зафиксированных инцидентов увеличилось более чем в два раза, сообщает АБЛ.

По данным ассоциации, за прошлый год, по сравнению с 2021 г., число инцидентов увеличилось с 3,5 тыс. до почти 8 тыс.

"Важно понимать, что эти статистические показатели означают не только растущую активность мошенников, но и большую открытость общества на эту тему — пострадавшие смелее рассказывают о своем опыте, активнее сообщают банкам о пережитых или потенциальных случаях мошенничества, тем самым способствуя быстрому реагированию для их предотвращения", — отмечает президент АБЛ д-р Эйвиле Чипкуте.

Если жители или представители бизнеса все же попались на крючок мошенников, а подтвержденные клиентами трансакции вызывают подозрения, банки останавливают платежные поручения, а в некоторых случаях им даже удается вернуть средства, уже переведенные в другие финансовые учреждения. Таким образом, благодаря усилиям банков и правоохранительных органов в 2022 году было остановлено или возвращено на счета в общей сложности около 5 млн евро.

"Взаимодействие между банками, правоохранительными органами и жителями дает все более ощутимые результаты. Поэтому мы призываем пострадавших без колебаний сообщать банкам и полиции об инцидентах, чтобы было как можно больше возможностей вернуть похищенные средства", — подчеркивает Э. Чипкуте.

Пожалуй, наиболее распространенным видом мошенничества в 2022 году стал так называемый "фишинг", когда жителям рассылаются поддельные SMS или эл. письма, напоминающие уведомления банка или других учреждений, и таким образом у жителей выманиваются данные подключения к онлайн-банку путем подтверждения обманных платежных поручений. В течение года члены АБЛ зафиксировали 3500 случаев "фишинга", что почти в три раза больше, чем в 2021 году, а потери выросли с 8 тыс. до 2 млн евро, сообщает АБЛ.

Количество зафиксированных случаев инвестиционного мошенничества, когда людям обещают гарантированный высокий доход за вложенные деньги, выросло с 576 в 2021 году до 852 в прошлом году, однако сумма выманенных по этой схеме средств сократилась с 3 млн до 2 млн евро.

Число зафиксированных случаев романтического мошенничества выросло более чем на сотню — со 195 до 322, однако сумма потерь по этому сценарию за год практически не изменилась (650 тыс. евро в 2022 г. и 641 тыс. евро в 2021 г.).

В то время перехват переписки по электронной почте, обычно применяемый в отношении коммерческих организаций и учреждений, при котором компаниям отправляются письма с поддельными платежными документами, остается наиболее вредоносным методом мошенничества – в прошлом году потери компаний в среднем составляли 28 тыс. евро за один инцидент. Общая сумма потерь по этому сценарию в 2022 году составила 2,6 млн евро, почти столько же, сколько и в позапрошлом году.