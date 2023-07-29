В прошлом году молодожены устраивали церемонию на плоту, а в этом – в заповеднике

В июне в Вильнюсе расписались 339 пар, в июле - 369. На август подано 403 заявления.

"Тенденции остаются традиционными, больше всего браков заключают летом, но в том году больше свадеб будет в августе, а не в июле, как бывало прежде. Причину назвать сложно. Но август будет рекордным. Всего за лето планируем сочетать законным браком 1111 пар, в прошлом их было 1047", – сказала заведующая ЗАГСа Йоланта Кузмене.

В июне в 57 случаях в брак вступили иностранцы (один из молодоженов был гражданином Литвы), в июле будет 41 такая пара. Из них почти 40 браков - это баки украинцев (32 пары уже расписались, 6 планируют это сделать). Граждане стран ЕС заключили 18 браков, два еще планируются (в числе иностранцев - граждане Франции, Италии, Нидерландов, Германии, Швеции, Польши, Латвии о др.). Из экзотических стран: Япония – 2; Иран – 2; Индия – 1; Колумбия – 1, Таиланд – 1, Венесуэла – 1, Аргентина – 1, Сирия. Планируется Австралия – 1.