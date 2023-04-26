В прошлом году Литва выслала 5 российских сотрудников разведки, были попытки вербовки жителей

По данным ведомства, высланные из Литвы российские разведчики работали в стране под дипломатическим прикрытием.

"По оценке ДГБ, интенсивность других направлений деятельности российских разведслужб – информационных операций, радиоэлектронной и киберразведки – остается высокой, поэтому приоритетное внимание ДГБ будет уделять предотвращению этой деятельности, ведению контрразведывательной деятельности и исследованиям кибербезопасности", - сообщает департамент.

Отмечается, что в 2022 году враждебные государства в Литве не только пытались вербовать жителей, но и проводили в стране разведывательную деятельность. По данным ведомства, в прошлом году была зафиксирована деятельность разведывательных спецслужб России, Беларуси и Китая.

Также после начала войны России в Украине, по данным ДГБ, активизировались прокремлевские личности и движения.

"Департамент расследовал связи и сотрудничество прокремлевских лиц и движений с субъектами стран, осуществляющих агрессию в Украине. Ведомство стремилось не только пресечь их деятельность, создававшую угрозу национальной безопасности, но и привлечь их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

По данным ДГБ, разведданные использовались для возбуждения двух досудебных расследований по факту возможной преступной деятельности лиц, связанных с объединением "Международный форум добрососедства" (МФД). Собранная информация способствовала запрету деятельности МФД.

Отмечается, что установленная в прошлом году деятельность гражданина Литвы, подозреваемого в шпионаже в пользу Беларуси, также была выявлена ​​и предотвращена, а по собранной департаментов информации также начато и продолжается досудебное расследование.

Целью отчета о деятельности ДГБ является информирование общественности о том, как были реализованы цели и задачи деятельности ДГБ, предусмотренные Законом о разведке, сбор информации о факторах риска, опасностях и угрозах, предоставление ее в учреждения, обеспечивающие национальную безопасность, и устранение этих факторов риска, опасностей и угроз.

В Оценках угроз национальной безопасности предоставляется информация о наиболее важных тенденциях угроз для Литвы. Оценки угроз национальной безопасности готовятся совместно со Вторым департаментом оперативных служб при Министерстве охраны края.