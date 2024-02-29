В прошлом году доходы жителей увеличились на 122 евро, все больше пенсионеров продолжает работать

В прошлом году на работу приняли на 26 000 человек больше, чем уволили. Наблюдается интересная тенденция – растет число работников старше 60 лет. Их количество выросло почти на 7% (10 000).

"В первой половине 2023 года годовая инфляция превышала рост доходов, однако с середины года рост доходов превысил рост цен. В третьем квартале доходы были 5% больше инфляции, а в четвертом – на 7%", – рассказала представитель "Содры".

Рост доходов был обусловлен ростом минимальной зарплаты на 15%, а также повышением базового размера зарплат чиновников на 3%. По словам Зитиките, рост доходов почти на 12% повторяет тенденцию последних лет.

"Средние доходы "на руки" увеличились на 122 евро. В конце года годовая инфляция составляла 1,2%, поэтому рост доходов был больше роста цен", – сказала в четверг представитель "Содры" Кристина Зитиките.

В четвертом квартале 2023 года средние доходы работающих жителей составили 2060 евро "на бумаге" и были на 11,7% больше, чем в последнем квартале 2022 года.

"Общество стареет, у нас расширяется круг пожилых работников. Плюс повышается пенсионный возраст, поэтому тоже растет число работников старше 60 лет. Сейчас на рынке труда больше 14% работников старше 60 лет, а молодежи до 30 лет – 16%", – заметила Зитиките.

Что касается увольнений,то, по ее словам, 70% случаев увольнения происходят по инициативе работников без серьезных причин. Еще 18% увольняют после окончания срока действия договора.

Быстрее всего зарплаты растут в строительном секторе - на 16%.

"Возможно, на повышение еще повлияло введение карты строителя и изменение надбавок за работу на улице. Но в этом секторе зарплаты еще ниже средних. После повышения они составили 1480 евро "на бумаге", это 966 евро "на руки", – сказала Зитиките.

Между тем в сфере ИТ рост зарплат был медленнее, чем в среднем.