В прошлом году больше 0,5 млн. жителей бесплатно посетили музеи в Литве

 
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„Žygimanto Augusto gobelenai Vilniuje“
„Žygimanto Augusto gobelenai Vilniuje“
ФОТО: Vytauto Abramausko nuotr.

В прошлом году в последние воскресенья месяца государственные музеи бесплатно посетили 510 714 жителей. Это в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, пишет портал madeinvilnius.lt.

Самыми популярными были три национальных музея в Вильнюсе, а рост числа посетителей музеев связан и с выставками, посвященными 700-летнему юбилею города.

Больше всего посетителей, по традиции, было во втором и третьем кварталах года: соответственно 143 031 и 153 560 человек.

Бесплатно музеи в последнее воскресенье месяца можно будет посещать и в этом году. В марте, поскольку последнее воскресенье месяца - Пасха, бесплатное посещение переносится на 24 марта.

Бесплатно или со скидкой музеи посещали и беженцы из Украины. В прошлом году музеи посетили 78 308 украинцев.

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