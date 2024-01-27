В прошлом году больше 0,5 млн. жителей бесплатно посетили музеи в Литве

Самыми популярными были три национальных музея в Вильнюсе, а рост числа посетителей музеев связан и с выставками, посвященными 700-летнему юбилею города.

Больше всего посетителей, по традиции, было во втором и третьем кварталах года: соответственно 143 031 и 153 560 человек.

Бесплатно музеи в последнее воскресенье месяца можно будет посещать и в этом году. В марте, поскольку последнее воскресенье месяца - Пасха, бесплатное посещение переносится на 24 марта.