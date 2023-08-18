В прошлом году 9 из 10 домохозяйств имели доступ к интернету

В городе компьютеры дома имели 81,2 проц., доступ к интернету имели 91,4 проц. домохозяйств, в сельской местности – 67 и 82,2 проц.
Среди домохозяйств с детьми до 18 лет компьютеры дома имели 96,6 проц., доступ к интернету – 99,7 проц., без детей – 71,1 и 85,4 проц. соответственно.
Не реже одного раза в неделю интернетом пользовались 87,6 проц. жителей в возрасте 16-74 лет.
В 2023 г. интернетом пользовались 88,5 проц. жителей в возрасте 16-74 лет (в 2022 г. – 87,7 проц.). В возрастной группе 16-24 лет интернетом пользовались 99,6 проц., 65-74 лет – 65,3 проц. По сравнению с прошлым годом на 8 проц. возросло число жителей в возрасте 65-74 лет, пользующихся интернетом.
83,2 проц. жителей в возрасте 16-74 лет пользовались интернетом каждый день, 4,4 проц. – хотя бы раз в неделю, но не каждый день. Не реже раза в неделю интернетом пользовались 87,6 проц. жителей в возрасте 16-74 лет. Доля жителей, регулярно пользующихся интернетом, т.е. хотя бы раз в неделю, по сравнению с 2022 г., увеличилась на 0,8 процентного пункта: в возрастной группе 65-74 лет – на 7,8 п. п., в других возрастных группах – почти не изменилась.
Чаще всего интернет используется для поиска информации, общения и банковских услуг: для поиска информации интернет использовали 86,2 проц. жителей в возрасте 16-74 лет, общения – 84,5 проц., банковских услуг – 75,7 проц.
32,6 проц. жителей в возрасте 16-74 лет пользовались интернетом с целью обучения, повышения квалификации или самообразования.
Электронными услугами госучреждений или других учреждений, оказывающих общественные услуги, хотя бы раз пользовались 71,8 проц. жителей в возрасте 16-74 лет.
Инструмент электронной идентификации (e-ID, мобильное приложение Smart ID, мобильную подпись Mobile ID, удостоверение личности, криптографическое устройство USB) в личных целях для доступа к онлайн-сервисам не реже одного раза в год использовали 66,8 проц. лиц в возрасте от 16-74 лет.
Инструментами для создания цифрового контента (инструменты для редактирования текста или изображений, калькуляторы и т. д.) пользовались, программные коды писали 54,7 проц. жителей в возрасте 16-74 лет.
Электронной торговлей за последние 3 месяца в личных целях пользовались 48,3 проц. жителей в возрасте 16-74 лет. За последние 12 месяцев товары или услуги онлайн покупали или заказывали 60,9 проц. жителей в возрасте 16-74 лет.
Чаще всего онлайн покупали одежду, обувь, аксессуары (64,8 проц. пользователей онлайн-торговли), косметику, продукты красоты или оздоровления (33,8 проц.), лекарства, пищевые добавки, витамины (31,7 проц.), готовую еду и напитки с доставкой (27,2 проц.), продукты питания и напитки из магазинов (23,2 проц.), бытовую технику или электронику (20,5 проц.), средства для чистки или личной гигиены (20,2 проц.), мебель, интерьерные аксессуары (19,1 проц.).
Данные об использовании информационных технологий в домохозяйствах были собраны в апреле-июне 2023 г. путем опроса 4 490 человек в возрасте 16-74 лет, отобранных случайным образом из Регистра жителей. Период исследования – 3 месяца до опроса или последние 12 месяцев.