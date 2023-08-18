В прошлом году 9 из 10 домохозяйств имели доступ к интернету

В городе компьютеры дома имели 81,2 проц., доступ к интернету имели 91,4 проц. домохозяйств, в сельской местности – 67 и 82,2 проц. Среди домохозяйств с детьми до 18 лет компьютеры дома имели 96,6 проц., доступ к интернету – 99,7 проц., без детей – 71,1 и 85,4 проц. соответственно.

В 2023 г. интернетом пользовались 88,5 проц. жителей в возрасте 16-74 лет (в 2022 г. – 87,7 проц.). В возрастной группе 16-24 лет интернетом пользовались 99,6 проц., 65-74 лет – 65,3 проц. По сравнению с прошлым годом на 8 проц. возросло число жителей в возрасте 65-74 лет, пользующихся интернетом.

83,2 проц. жителей в возрасте 16-74 лет пользовались интернетом каждый день, 4,4 проц. – хотя бы раз в неделю, но не каждый день. Не реже раза в неделю интернетом пользовались 87,6 проц. жителей в возрасте 16-74 лет. Доля жителей, регулярно пользующихся интернетом, т.е. хотя бы раз в неделю, по сравнению с 2022 г., увеличилась на 0,8 процентного пункта: в возрастной группе 65-74 лет – на 7,8 п. п., в других возрастных группах – почти не изменилась.