В прогнозе синоптиков – неприятные перемены: пойдет снег, прогнозируют мороз

25 января местами прогнозируют незначительные осадки, гололед, возможен небольшой ледяной дождь. Ночью будет 2–7 градусов мороза, на западе местами 0 градусов, у моря 3 градуса тепла, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
26 января местами возможны небольшие осадки. Ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
27 января ночью, днем местами ожидаются небольшие осадки, будет идти снег. Усилится ветер. Ночью будет 0–4 градуса мороза, днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.
28 января местами пройдет небольшой снег. Ночью будет 4–9 градусов мороза, днем 0–5 градусов мороза, у моря 1–3 градуса тепла.
29 января местами прогнозируют осадки. Усилится ветер. Ночью 0–5 градусов мороза, на взморье 1–3 градусов тепла, днем 0–5 градусов тепла.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В декабре работодатели выплатили щедрые премии: самые большие зарплаты составили почти 40 000 евро
В декабре несколько десятков литовских компаний...
Было и стало: Вильнюс празднует юбилей и еще один золотой век
"Сейчас Вильнюс переживает очень хороший и красивый...
Эфир Delfi: Вильнюсу исполняется 700 лет, Харьков — от разрушения до восстановления
ФРГ поставит танки Leopard Украине, Вильнюсу сегодня...
Евродепутат: снижения процентной ставки по кредитам от Европейского Центробанка вряд ли стоит ожидать
С политэкономистом, депутатом Европарламента от Литвы...
Вильнюс отмечает 700-летие: какие мероприятия проходят в столице 25 января
25 января Вильнюс отмечает свой юбилей и вступает в...