aA
В экспериментальной вильнюсской прогимназии им. князя Гедиминаса COVID-19 диагностировали у двоих учеников.
В прогимназии им. Гедиминаса коронавирус установили у двух учеников
© Youtube stop kadras

Индивидуально учеников тестировали после того как два сборных теста дали положительный результат на коронавирус.

"После того как детям сделали тест ПЦР, получили два положительных результата", – сказала завуч прогимназии Юрате Паурите.

По ее словам, на удаленное обучение уходят два класса.

"Это один второй и один третий класс", – сказала завуч.

По ее словам, оба класса находились в разных зданиях.

Статьи по теме:
В вильнюсской школе, вернувшей учеников за парты, - два случая коронавируса  (13)
Муниципалитеты Литвы признали: найти желающих вернуться в школы сложно из-за тестирования  (7)

"У нашей школы есть три здания", – сказала Паурите.

Сейчас, по ее словам, в школу ходят 652 ученика начальной школы из 800. Дети в эту школу вернулись в конце февраля. Три недели в школу во всей Литве ходили только начальные классы этой прогимназии.

На этой неделе к ней присоединились ученики начальных классов еще 3 вильнюсских школ.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Профессор предлагает не рисковать: открывать школы в Литве еще рано (23)

Профессор Литовского университета медицинских наук...

TOP новостей

Большая часть мэров Литвы не скрывает разочарования: ограничение мобильности не действует (13)

Правительство Литвы 15 марта приняло решение оставить...

Ограничения передвижения продлены в 16 самоуправлениях, среди них - Вильнюс и Клайпеда (27)

До конца марта ограничения передвижения продлили в 16-ти...

Паланга готовится к наплыву отдыхающих: еще одно закрытие мы не переживем (7)

Правительство Литвы объявило о переменах во всей...

Новый рейтинг: за карантин наказывают премьер-министра Литвы (93)

За затянувшийся карантин избиратели "наказывают"...

Проверьте, есть ли ваш дом в списке домов, где запрещено курение на балконах (28)

В Литве с 1 января 2021 года запрещено курение на...