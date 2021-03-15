В прогимназии им. Гедиминаса коронавирус установили у двух учеников

Индивидуально учеников тестировали после того как два сборных теста дали положительный результат на коронавирус.
"После того как детям сделали тест ПЦР, получили два положительных результата", – сказала завуч прогимназии Юрате Паурите.
По ее словам, на удаленное обучение уходят два класса.
"Это один второй и один третий класс", – сказала завуч.
По ее словам, оба класса находились в разных зданиях.
"У нашей школы есть три здания", – сказала Паурите.
Сейчас, по ее словам, в школу ходят 652 ученика начальной школы из 800. Дети в эту школу вернулись в конце февраля. Три недели в школу во всей Литве ходили только начальные классы этой прогимназии.
На этой неделе к ней присоединились ученики начальных классов еще 3 вильнюсских школ.
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