В принесенном из магазина мясе покупатель обнаружил обломок гвоздя

Читатель Delfi купил мясо в магазине Rimi Supermarket в Сленгяй (Клайпедский район). Мясо было расфасовано. На стол мясо так и не попало, его пришлось выбросить, потому что в мясе латвийского происхождения был обнаружен фрагмент металла, напоминающий гвоздь.
Пресс-секретарь Rimi Даля Ченкене сказала Delfi, что компания начала расследование, вся партия мяса этого поставщика была изъята из продажи.
"На фото мы видим, что это мясо в вакуумной упаковке, которое нам доставляет поставщик, поэтому, вероятно, мясо попало туда в процессе производства, в мясе оказалась деталь какого-то оборудования. Мы обратились к поставщику, выясняем причины и примем все меры для того, чтобы в будущем подобное не повторилось", – сказала представитель Rimi.
Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) сообщает, что в случае приобретения некачественного товара, надо с чеком обращаться к продавцу и требовать поменять товар или вернуть деньги.
Если полюбовно решить эту проблему не удается, можно писать жалобу в ГПВС.
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