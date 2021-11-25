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В четверг в прицепе приехавшего из Беларуси грузовика обнаружены четыре иракца.
В прицепе приехавшего из Беларуси грузовика обнаружены четыре иракца
© DELFI / Josvydas Elinskas

Представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис информировал BNS, что грузовик был остановлен в Медининкай после обеда.

"Из Беларуси ехал грузовой автомобиль, пограничники проверили – открыли дверцы прицепа, и там было четверо представившихся иракцами мужчин у самого груза", – сказал представитель погранведомства.

По его словам, грузовик зарегистрирован в Беларуси, за его рулем находился гражданин этой страны, сейчас иракцев и водителя допрашивают.

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Первым об этом сообщило Литовское радио и телевидение (LRT).

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, большинство из них пересекло границы до августа.

С начала августа, когда пограничники получили право разворачивать пытающихся незаконно пересечь границу мигрантов, в Литву не пустили 7,4 тыс. человек.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве была объявлена экстремальная ситуация.

В связи с тем, что на границе Беларуси с Польшей скопилось большое число нелегальных мигрантов, Сейм ввел на приграничных территориях Литвы на месяц чрезвычайное положение на месяц.

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