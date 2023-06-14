На первой строке рейтинга остается действующий президент Гитанас Науседа. За него голосовали бы 22,6% участников опроса в апреле, в мае – 20,7%.

На втором месте - адвокат Игнас Вегеле с результатом 7,3% в апреле и 10,3% в мае.

Больше всего изменилась поддержка Ингриды Шимоните. Портал Delfi писал о том, что правительство сотрясает скандал, связанный с чеками (многие члены правительства работали в горсоветах и тратили деньги на канцелярские расходы, нарушая этику).

В апреле за Шимоните голосовали 11,2%, а в мае всего 7,3% участника опроса (на 3,9% меньше, это больше допустимой погрешности).

На четвертом месте – европарламентарий, глава социал-демократов Литвы Вилия Блинкявичюте. В апреле за нее голосовали бы 6,6%, а в мае – 6,4% респондентов.

Далее идет общественный деятель Андрюс Тапинас. За него в апреле голосовали 4,2%, а в мае 5,5% участников опроса.

На шестом месте – министр обороны страны Арвидас Анушаускас (соответственно 4,6% и 4,8% голосов).

На седьмом месте глава демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис (4,1% и 3,3%).

Далее идет спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен. В апреле за нее голосовали бы 2,7%, а в мае - 2,9% респондентов.

На последнем месте лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис - 3% и 2,4%.

В списке были Аурелиюс Верига, Ремигиюс Шимашюс, Аушра Малдейкене, Вальдемар Томашевский, Пятрас Гражулис, Габриэлюс Ландсбергис и Ремигиюс Жемайтайтис, но они набрали меньше 2% голосов.

За другого кандидата в апреле голосовали бы 12,7% респондентов, а в мае – 11%.

5,9% в апреле не голосовали бы вообще, в мае таких было 9%.

Еще 15,1% в апреле и 16,4% в мае не знали, за кого голосовать.