В Президентском дворце вручены Национальные премии в области культуры и искусства

Писатель Казис Сая удостоился премии за охоту на "мамонтов" в театре и прозе.

Кинорежиссер Мантас Кведаравичюс награжден премией за бесстрашное документальное кино и яркий след в литовском и мировом киноискусстве. Глава государства вручил премию дочери режиссера Тее Кведаравичюте и сестре режиссера Юрге Арустене.

Писатель Римвидас Станкявичюс награжден за классический ген в современной поэзии.

Оперный солист Эдгарас Монтвидас награжден за успешную творческую деятельность в прославлении Литовской школы пения на мировых сценах.

Композитор Жибуокле Мартинайтите-Росаски удостоилась Национальной премии в области культуры и искусства за глубинность свето-темени в современной музыке.

Кинорежиссер Гедре Жицките награждена за прорывной и впечатляющий творческий прыжок.

Лауреатом Государственной премии имени Йонаса Басанавичюса стал музейный работник Йонас Вайшкунас.

Лауреаты, получая премии, благодарили своих близких, родных, партнеров по сцене или кино, учителей. Каждый лауреат поздравил гостей Президентского дворца с наступающим Днем ​​восстановления Литовского государства.