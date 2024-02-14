В Президентском дворце награждены лауреаты Национальных премий Литвы по культуре и искусству

Писательница Виолетта Пальчинскайте удостоилась премии за игру воображения в творчестве для нескольких поколений читателей и за свидетельство многогранного опыта в мемуарах.
За творчество, трансформирующее культурные парадигмы и оказывающее долгосрочное влияние на современное искусство, премией награждена деятель междисциплинарного искусства Эгле Ракаускайте.
Фотохудожница Виолетта Бубелите награждена за смелость и самоиронию в фото моноспектаклях.
Искусствоведу, критику, куратору выставки проф. д-р Гедре Янкявичюте премия присуждена за формирование общественной критической памяти посредством книг и выставок международного уровня.
За впечатляющий диапазон актерской игры и влияние в театре и кино Национальной премией по культуре и искусству награждена актриса Расе Самуолите.
Композитор проф. Миндаугас Урбайтис удостоился награды за урбанистскую энергию и красоту минимализма в музыкально-танцевальных сценах.
Национальная премия им. Йонаса Басанавичюса за глубинные исследования мифологического миросозерцания, осмысление, сохранение и популяризацию неотъемлемой культуры была присуждена доктору Дайве Вайткявичене.
Президент Гитанас Науседа, вручивший премии лауреатам, подчеркнул, что культура и история являются экзистенциальной и ценностной основой государства, и поблагодарил деятелей культуры и искусства страны за огромный вклад в повышение ценности культуры.
"Как и большинство выдающихся ваших предшественников, своими работами вы вносите значительный вклад в ценности и идеалы, которые каждый из нас получает в своем ближайшем окружении. Расширяя наше воображение, вы задаете ориентиры и границы для личного действия каждого из нас, из которого возникают связи, поддерживающие общество и государство", – цитируется в пресс-релизе лидер страны.