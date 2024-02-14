В Президентском дворце награждены лауреаты Национальных премий Литвы по культуре и искусству

Президент Гитанас Науседа , вручивший премии лауреатам, подчеркнул, что культура и история являются экзистенциальной и ценностной основой государства, и поблагодарил деятелей культуры и искусства страны за огромный вклад в повышение ценности культуры.

"Как и большинство выдающихся ваших предшественников, своими работами вы вносите значительный вклад в ценности и идеалы, которые каждый из нас получает в своем ближайшем окружении. Расширяя наше воображение, вы задаете ориентиры и границы для личного действия каждого из нас, из которого возникают связи, поддерживающие общество и государство", – цитируется в пресс-релизе лидер страны.