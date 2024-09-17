В Прейле начинается снос нелегальных построек

Завхоз одного из зданий сказал, что владельцы этого дома очень дружелюбные люди, а за много лет постройки „спрятались за туями“, поэтому никакой вид не портили. Мужчина сказал, что семья Балтрушайтисов попала в неприятную ситуацию, поскольку купила уже узаконенные постройки, все документы были в порядке, здание зарегистрировано. После этого последовало решение суда.

Разбирательство по этому делу было начато в 2006 году, суды шли со апреля 2023 года, когда заключительный вердикт вынес Верховный суд Литвы. Тогда начали согласование работ по сносу построек, однако до 12 сентября 2024 г. владельцы построек еще могли писать жалобы. Поскольку они ничего не обжаловали, 17 сентября начался снос построек.

Однако по закону, дома по адресу Прейлос, 8B, не могли быть построены. В решении суда сказано, что разрешения на строительство были выданы нелегально, поскольку в рекреационной зоне Национального парка Куршской косы запрещено строительство новых домов отдыха и оборудование новых стоянок для машин.

„Это большие деньги. Мы платим за разные объекты, которые сносят, пока еще дело в суде, среди ответчиков также государство. Скорее всего, придется платить муниципалитету и государству, через три года начнем выплачивать владельцам плюс пеня в 5%. Насколько мы знаем, снос одного дома 980 000 евро, а их три. Может быть больше 3 млн. евро“, – сказал мэр.

По словам Ясайтиса, за снос заплатят все жители Литвы, поскольку работы оплатит муниципалитет Неринги. Речь идет о значительной сумме.

„Кажется, в 2000 или 1999 гг, когда составляли планы, этот мотель разрешили строить. Это казалось нормальным. В 2002 г. было выдано разрешение на строительство, комиссия приняла постройки. А в 2013 г. уже решили сносить“, – рассказал мэр.

Мэр Неринги Дарюс Ясайтис также недоволен решением суда. Он надеялся на то, что здания удастся сохранить и узаконить.

Он уверяет, что когда выдавалось разрешение на строительство, чиновники на законных основаниях дали разрешение на строительство.

Платить за снос должен не только муниципалитет, но и Министерство охраны окружающей среды и Государственная инспекция по строительству и планированию территорий.

Глава последней Альбертас Станисловайтис сказал, что это было простое дело, только в суде рассматривалось очень долго. Он сказал, что по закону, этих зданий не должно здесь быть, с 18 числа начнется их снос.

„Здесь, как когда-то прежде, будет открытое место, место стоянки. Здесь в принципе не должно было быть построек,“ - сказал Станисловайтис.